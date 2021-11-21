BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Metiner, Abdurrahman Dilipak için istedi: Reisimden ricamdır

Mehmet Metiner, Abdurrahman Dilipak için istedi: Reisimden ricamdır

Mehmet Metiner Kemal Kılıçdaroğlu'ya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davaları geri aldığı haberi paylaşarak Abdurrahman Dilipak hakkındaki davaları da geri alması çağrısı yaptı.

Abone ol

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaların çekilmesini istedi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Biltekin sevgilisi var mı Doktor Hülya kimdir kaç yaşında?
Hasan Biltekin sevgilisi var mı Doktor Hülya kimdir kaç yaşında?
Koronavirüsün inanılmaz bir yan etkisi daha çıktı! Gözleri şaşı bırakıyor!
Koronavirüsün inanılmaz bir yan etkisi daha çıktı! Gözleri şaşı bırakıyor!
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete imam hatip ve başörtüsü teşekkürü
Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete imam hatip ve başörtüsü teşekkürü
Masterchef Sergen kaç yaşında aslen nereli köfteci dükkanı nerede?
Masterchef Sergen kaç yaşında aslen nereli köfteci dükkanı nerede?
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş İstanbul'da yakalandı
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş İstanbul'da yakalandı
Kastamonu'da sel felaketinde 3 aydır bulunamadı gıyabi cenaze namazı kılındı
Kastamonu'da sel felaketinde 3 aydır bulunamadı gıyabi cenaze namazı kılındı
Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmenin detaylarını açıkladı: Amacım fay hatlarını ortadan kaldırmak
Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmenin detaylarını açıkladı: Amacım fay hatlarını ortadan kaldırmak
Şanlıurfa'da feci kaza! Kayalara çarparak durabildi
Şanlıurfa'da feci kaza! Kayalara çarparak durabildi
Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar bu kez sandığa gitmedi! Seçime ilgi az oldu
Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar bu kez sandığa gitmedi! Seçime ilgi az oldu
Masterchef Tahsin kaç yaşında aslen nereli Tahsin Küçük boyu kaç santim?
Masterchef Tahsin kaç yaşında aslen nereli Tahsin Küçük boyu kaç santim?