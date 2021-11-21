Mehmet Metiner, Abdurrahman Dilipak için istedi: Reisimden ricamdır

Mehmet Metiner Kemal Kılıçdaroğlu'ya karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davaları geri aldığı haberi paylaşarak Abdurrahman Dilipak hakkındaki davaları da geri alması çağrısı yaptı.

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaların çekilmesini istedi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür" ifadesini kullandı.