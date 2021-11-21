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'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş İstanbul'da yakalandı

'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ile bir adamı yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma” suçundan hakkında arama kararı bulunan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Güniz Akkuş ile adamı Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akkuş ve Yavuz daha sonra adliyeye sevk edildi.

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