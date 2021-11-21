Azize Polat Masterchef aslen nereli kaç yaşında evli mi? Masterchef Azize eşi

Masterchef Türkiye 2021'nin en dişli isimleri arasında olan Azize Polat yarışmadan elenmiş fakat yeniden ana kadroya dahil olmuştu. Masterchef Azize geleneceği bozmadı yine haftanın eleme adayları arasına girdi. Peki Azize Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir? 3 çocuk annesi olan Azize Polat yarışma için 30 kilo verdi. Azize Polat eşi, çocuklarının babası kimdir?

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35 yaşında olan Masterchef Azize Polat bu hafta da yarışmanın eleme adaylarından biri oldu. Eleme potasının gediklisi olan Azize Polat, aslen Adanalı. 3 çocuk annesi olan Masterchef Azize, yarışma için 30 kilo verdi. Masterchef Azize'nin eşi hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında? Masterchef Azize Polat instagram hesabında azizeepolatt adresini kullanıyor. İşte hakkında merak edilenler...

Masterchef Azize iyikilerim notu ile 3 çocuğunu paylaştı. Fotoğraftaki adam ise eşi mi sorusunu akıllara getirdi.

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu.

3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almamış olan Azize Polat, evlendiği zaman hiçbir şey bilmediğini, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini, bu yüzden mutfağa dair ilgisi başladığını belirtmiştir.

Final turuna nasıl kalmıştı:

Azize Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etmiştir.

Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile bir sonraki tura geçmişti.

Üçlü düello turunda Serter ve Fatma isimli yarışmacılar ile eşleşti.

Bu turda yarışmacılardan Erzurum mutfağına özgü kadayıf dolması hazırlamaları istendi.