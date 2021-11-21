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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA, uzaydan lazerle Dünya’ya veri ışınlayacak

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
NASA, uzaydan lazerle Dünya’ya veri ışınlayacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Lazer İletişim Röle sistemini (LCRD) 4 Aralık’ta roketle uzaya fırlatacağını açıkladı.

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NASA, kamuoyunu fırlatma programı kapsamındaki etkinliklere katılmaya davet ederek verileri, uzaydan Dünya’ya ışınlayacak.

LCRD’nin, NASA'nın görünmez kızılötesi lazerler üzerinden, yörüngeden Dünya'ya saniyede yaklaşık 1,2 gigabit hızında veri gönderip alan ilk uçtan uca lazer röle sistemi olacağı ifade edildi.

LCRD’nin ayrıca geleneksel radyo frekansı kullanan sitemlerin 10 ila 100 kat daha hızlı veri ileteceği ancak ucuz maliyet ve düşük güç ile çalışacağı belirtildi. NASA, 4 Aralık'taki fırlatma etkinliğine kamuoyunu davet ederek nasıl katılacağını ise web sitesinden paylaştı.  

Mühendisler, uzayda konumlandırıldığında LCRD ile Dünya’da bulunan optik yer istasyonları arasında verileri ışınlayarak iletecek. NASA, çoğu uzay görevinde veri gönderiminin radyo frekansıyla yapıldığını ancak zaman içinde daha fazla veri toplandığını ve daha hızlı bir yönteme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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