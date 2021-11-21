AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik isyan etti: Ahlaksızlık ve zalimlik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege denizinde sığınmacılara karşı insanlık suçu işleyen Yunanistan'a tepki göstererek, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor…" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor… Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar." ifadelerine yer verdi.