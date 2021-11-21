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Kulüp dizisi Orhan Şahin kimdir gerçekte kim oynuyor?

Kulüp dizisi Orhan Şahin kimdir gerçekte kim oynuyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp yayına girdiği ilk günden büyük ses getirdi. Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Yahudi olan Matilda'nın kızı Raşel ile yıllar sonra birleşen hikayesini konu eden Kulüp'te mekanın sahibi Orhan Şahin karakterine ise Metin Akgülger hayat veriyor. Peki Metin Akgülger kaç yaşında, dizileri hangisi?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 6 bölümden oluşan 1. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinde hem oyunculuğu hem de performansı ile dikkat çeken karakterlerden biri de Orhan Şahin rolü ile Metin Akgülger oldu. 

Kulüp dizisi ile yeniden gündem olan ve oyunculuğu ile tam not alan Metin Akdülger'in hayatı merak konusu oldu. Metin Akdülger 33 yaşında ve aslen Bursalı. İşte Kulüp dizisinde mekanın sahibi olan Orhan Şahin'e hayat veren Metin Akdülger hakkında merak edilenler...

Kulüp dizisi oyuncuları: 

Netflix’in Türk yapımı projelerinden olan Kulüp’te yer alan oyuncular şu şekilde;

Gökçe Bahadır
Barış Arduç
Salih Bademci
Fırat Tanış
Metin Akdülger
Asude Kalebek
Suzan Kardeş
İştar Gökseven
Merve Şeyma Zengin
Sezer Arıçay
Doğanay Ünal

Kulüp dizisi konusu: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.

Altı bölümlük dizide bölümlerin konuları ise şöyle:

Birinci bölüm konusu: Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

İkinci bölüm konusu: Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.

Üçüncü bölüm konusu: Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.

Dördüncü bölüm konusu: Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.

Beşinci bölüm konusu: Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.

Altıncı bölüm konusu: Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.

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