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MİT Libya'da rehin alınan 7 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

MİT Libya'da rehin alınan 7 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon

Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar'ın ortak operasyonuyla yurda getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla görüşerek "Geçmiş olsun" dedi ve istihbarata teşekkürlerini iletti.

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Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Katar İstihbarat Teşkilatı'yla müşterek çalışmaları neticesinde yurda getirildi.

Yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

Erdoğan telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı: "Libya’nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız, yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz."

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