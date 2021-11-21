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Tarkan Zeki Müren rolünü reddetti! Ayla filminin yapımcısından teklif

Tarkan Zeki Müren rolünü reddetti! Ayla filminin yapımcısından teklif

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını anlatacak filmde Tarkan’ın oynaması için teklif yaptıklarını ancak ünlü şarkıcının bu teklifi reddettiğin açıkladı.

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Yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren’in hayatının film olacağını açıkladı. Tarkan’ın Müren’e bir film yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Uslu, konu hakkında düşündüğünü ancak bir süre sonra projede olamayacağını söylediğini dile getirdi.

"Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?" sorusuna ünlü yapımcı, "Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle birlikte bütün Türkiye onu tanıyacak" cevabını verdi.

İlk fragmanın Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık’ta yayınlanacağını söyleyen Uslu, aynı zamanda filmde, Müren’in hayatından önemli kesitlerin de olacağı aktardı.

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