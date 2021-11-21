Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Hanım ile pazarda! Tek tek notlar aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte pazar alışverişine çıktı. Pazarcılarla sohbet eden Kılıçdaroğlu notlar aldı alışverişini yaptıktan sonra poşetleriyle eve döndü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda sabah yaptıkları pazar ziyaretinden notlarını paylaştı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah."

Marketlere 'Zam yapmayın' çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gıdadaki sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu partisinin Kara Kışla Mücadele Hareketi kapsamında yapılan görüşme sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve kışın daha zor geçeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, marketelere de çağrı yaparak, 10 temel gıda ürününe zam getirilmemesini talep etti.

Kılıçdaroğlu, "Marketlerden de bir talebim var. 10 temel gıda ürününe, enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon altında yansıtın. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tazmin edeceğiz. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz. Bununla ilgili tüm üst düzey zincir market yöneticilerine mektup göndereceğim" dedi.