BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mesai saatinde işini savsaklayan işçiyle ilgili Yargıtay'dan emsal karar

Mesai saatinde işini savsaklayan işçiyle ilgili Yargıtay'dan emsal karar

Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu. Yıllar süren yargılamaya son noktayı koyan Yargıtay, mesai saatinde işi savsaklayan işçinin atılmayı hak ettiğine hükmetti.

Abone ol

Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirip, internetten gazete okuyan işçi, işi savsakladığı iddiasıyla işten atıldı.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, internetten gazete okumadığını savunarak, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair iddiaları reddetti.

Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. Kararı davacı işçi istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fesih bildiriminde adı geçen mesaide iken gazete okuma, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair tutanaklar tutulduğu gibi tutanak içerikleri tanıklarca da doğrulanmıştır. Bu davranışın iş yeri kurallarına uymadığı sabit olmakla birlikte eylemin haklı fesih sebebi ağırlığında olmadığı ancak işverenin bu davranışı yapan işçi ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar yarın nasıl açılacak?
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar yarın nasıl açılacak?
Aksaray'da 4 yerinden bıçaklanan genç: Abla ben dikişten çok korkuyorum ölmek istiyorum
Aksaray'da 4 yerinden bıçaklanan genç: Abla ben dikişten çok korkuyorum ölmek istiyorum
Trabzon'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu Dehşet anlar
Trabzon'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu Dehşet anlar
Taksi bulamadığı için korsan taksiye bindi cezayı yedi
Taksi bulamadığı için korsan taksiye bindi cezayı yedi
Ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar ve enflasyon açıklaması ürküttü önümüzdeki alta ayda...
Ekonomist Atilla Yeşilada'nın dolar ve enflasyon açıklaması ürküttü önümüzdeki alta ayda...
Kadir İnanır kaç yaşında aslen nereli kaç kardeşi var?
Kadir İnanır kaç yaşında aslen nereli kaç kardeşi var?
Temel Karamollaoğlu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'na davet etmiş
Temel Karamollaoğlu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'na davet etmiş
İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu
İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur’an-ı Kerim okundu
Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Kadir İnanır hiç evlendi mi eşi var mı Kadir İnanır Julide Kural ile evli mi?
Kadir İnanır hiç evlendi mi eşi var mı Kadir İnanır Julide Kural ile evli mi?