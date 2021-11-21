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Trabzon'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu Dehşet anlar

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin (16) otomobille çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan (39), şehit oldu.

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Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.

Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kurtarılamadı

Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Samsun nüfusuna kayıtlı, Akçaabat Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Ceylan, kentte düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.

Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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