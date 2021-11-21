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Koronavirüsten ölen kızının cenazesinde 'Bekle ben de geliyorum' diyen baba koronavirüse yenildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Koronavirüsten ölen kızının cenazesinde 'Bekle ben de geliyorum' diyen baba koronavirüse yenildi

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Meral Arbağ'ın cenazesinde "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Samsun'da bulunan Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki çocuk annesi Meral hemşire, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020 günü hayatını kaybetti.

Meral hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törende kızının tabutunun başında, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan Taş, yaklaşık 1 yıl sonra 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede kızıyla aynı kaderi yaşayıp, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Burhan Taş'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası ilçede toprağa verilecek. Babasının ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyleyen Avukat Mustafa Taş, "Babam kızına kavuştu, inşallah orada mutludurlar" dedi.

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