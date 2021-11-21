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Depremi ay tutulması mı tetikledi? Düzce, Erzurum Tokat depreminin sebebi ay tutulması mı?

Depremi ay tutulması mı tetikledi? Düzce, Erzurum Tokat depreminin sebebi ay tutulması mı?

Depremlerin son günlerde hız kazanması gözleri ay tutulmasına çevirdi. Düzce, Erzurum, Tokat gibi peş peşe depremler "Tutulma depremi mi tetikliyor?" korkularını tetikledi.

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2021'in son, 581 yılında en uzun parçalı Ay tutulmasını yine depremler izledi. Türkiye'de önce Erzurum ardından Tokat sallandı. Akıllara yine "Tutulma, depremi tetikliyor mu?" sorusu geldi. Uzmanlar "Elimizde bilimsel veri yok, tesadüf" dedi.

Kasımda Konya’da 5,1, Malatya’da 4,7, Düzce’de 5 ve dün de Tokat’ta 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem fırtınasının son 581 yılın en uzun Ay tutulması dönemine rast gelmesi “Tutulma ile depremlerin ilişkisi var mı” sorusunu akla getirdi. Ancak, bilim adamlarının depremler ve ay/güneş tutulmaları ilişkisine dair yaptığı araştırmalar “Ay, Güneş ve gezegenlerin dizilişiyle depremler arasında ilişki olmadığını” gösterdi.

Oransal olarak fark yok

TÜBİTAK’ın, 1900 ile 2005 tarihleri arasındaki toplam 239 Güneş tutulması ile bu tutulmalardan 10 gün öncesi ve sonrasındaki 6 veya üzeri şiddetteki büyük depremler üzerinde yaptığı incelemede “herhangi bir günün ardından” gerçekleşen depremlerle, Güneş tutulmaları dönemlerinde gerçekleşenler arasında oransal olarak hiç bir fark bulunmadığı belirlendi. Bu durum, Ay tutulmaları için de geçerli. Var olan Ay tutulmaları, süper Ay, en büyük dolunay vs dönemlerine yakın zamanlarda gerçekleşen büyük depremler ile, yılın rastlantısal olarak seçilen herhangi bir zamanında yaşanan depremler arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı tespit edildi. 

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