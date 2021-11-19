Erzurum'da korkutan deprem! Yıkılan köyler ve enkazda kalanlar var

Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Muş gibi çevre illerde de korkuttu. AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depremin merkezini Köprüköy olarak açıkladı. Merkezde olumsuz ihbar yapılmadığı ancak köylerde bazı yapılarda yıkımların olduğu ve müdahale edildiği açıklandı.

Erzurum'da dört gün önce de Aşkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

İki kişi enkaz altından çıkarıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

Artçılar devam ediyor

Heyelan meydana geldi

Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi. Düşen kayalar nedeniyle yol kapandı. Ekiplerin yoldaki çalışmaları sonunda ulaşım tekrar başladı.

Belediye Başkanı Sekmen: Bazı evlerde çatlaklar var

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama

Sosyal medyadan açıklama yapan Oktay "Erzurum'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız yaraları sarmak üzere ilk andan itibaren bölgede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun."

Köylerden yıkım haberleri geliyor

Mescitli Köyü Muhtarı Ali Rıza Aras köyde ağır hasarlı kullanılamayacak durumda evlerin olduğunu ancak can kaybı olmadığı için sevindiklerini söyledi.