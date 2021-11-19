Çinli tenisçi kayboldu WTA Pekin'i uyardı: On milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptale hazırız

Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai ile ilgili açıklama yapan WTA Başkanı Steve Simon, iddialarla ilgili soruşturma başlatılmazsa, Çin'den on milyonlarca dolarlık turnuvaları geri çekmeye hazır olduklarını söyledi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, eski Başbakan Yardımcısı Cang Goali tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng Şuai'nin akibeti merak konusu.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon'dan yeni bir açıklama geldi. Çin devletinin medya kuruluşu CGTN tarafından yayımlanan Peng'in WTA'ya gönderdiği e-postanın orijinalliğiyle ilgili şüphe bildiren Simon, son açıklamasında, Peng nedeniyle Çin'deki tüm turnuvaları iptal etme tehdidinde bulundu.

ABD'li medya kuruluşlarına konuşan WTA Başkanı, Pekin'in soruşturma açmaması halinde Çin'den on milyonlarca dolar değerindeki turnuvaları çekmeyi düşüneceklerini söyledi.

"Biz kesinlikle iş anlaşmalarımızı geri çekmeye ve onunla birlikte gelen tüm komplikasyonlarla başa çıkmaya hazırız" diye konuşan Simon, "Çünkü bu kesinlikle işten daha büyük bir mesele. Kadınlara saygı duyulmalı ve kadınlar sansürlenmemeli" vurgusunu yaptı.

Çinli makamlar açıklama yapmaktan kaçınıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük olağan basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "Bu, diplomatik bir konu değil. Olay hakkında bilgi sahibi değilim." ifadesini kullandı.

Bakanlık sözcüleri, Pıng'ın iki hafta önce sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili de yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Çin hükümetini temsil eden Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi de konuyla ilgili bilgi vermedi.

"Pıng'ın kaleminden olduğu" iddiasıyla mektup yayımlandı

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

Çin devlet kanalı CGTN, dün, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.