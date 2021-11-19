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İspanya'da çiftçiler üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle protesto kararı aldı

İspanya'da çiftçiler üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle protesto kararı aldı

İspanya'da çiftçiler, artan üretim maliyetlerinden ve düşük kar payından geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve daha fazla bu şekilde devam edemeyeceklerini açıklayarak, ülke genelinde eylem yapma kararı aldı.

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Ülkede tarım ve hayvancılık sektörlerinin önde gelen üç büyük sendikası (Asaja, COAG, UPA) yaptıkları ortak açıklamada, gelecek haftadan itibaren ülke genelinde gösteri, eylem ve grev yapacaklarını duyurdu.

Sendikalar basına verdikleri bilgide, fiyatlarda bir yıl öncesine göre yemin yüzde 30, gübrenin yüzde 48, sera plastiğinin yüzde 46, sulamanın yüzde 33, tohumun yüzde 20 arttığını bildirdi. "Böylesi hiçbir zaman olmadı." diyen çiftçiler, 2020'ye göre elektriğin yüzde 270, mazotun da yüzde 73 artış kaydettiğini vurguladı.

Sendikalar, tüketicilerin ürünleri zamlı almasına rağmen fiyat artışlarının çiftçilere yansımamasından yakındı.

Diğer yandan süt üreticileri de litre başına 40 sente maliyeti olan sütü 33 sente sattıklarını ve günlük 300 avroyu bulan kayıplarının artık tahammül edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

Çiftçilerin bazı eylemlerinin, ülkede kamyon şoförlerinin greve gideceği 20-22 Aralık tarihlerine denk getirileceği bildirildi.

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