TRT Haber'de flaş ayrılık! 30 yıllık isim veda etti: Keşke haberim olsaydı…

TRT’de, yönetim değişikliğiyle başlayan yapılanmanın ardından gelen vedalara bir isim daha eklendi.

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Hafta içi her sabah TRT Haber ekranlarından Dün Bugün programıyla izleyici karşısına çıkan Selver Gözüaçık’tan ayrılık haberi geldi. Vedasını bugünkü programdan sonra öğrendiğini dile getiren Gözüaçık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eveet sevgili dostlar, her gün olduğu gibi bugün de programı tamamlarken "İnşallah pazartesi buradayız" diye tamamladım fakat önümüzdeki pazartesi nasip değilmiş.... Keşke bu sabah program başlarken haberim olsaydı, en azından ekrandan göz göze bakarak vedalaşırdık, buradan bu satırlarla veda etmek durumunda kalmazdım, üzüldüğüm tarafı o... Neyse... Gönüllerimiz hep beraber ama bir süre ekrandan görüşemeyeceğiz..." dedi.



Sözlerini sürdüren Gözüaçık "Hamdolsun sağlığımız yerinde.... Olur böyle şeyler yayıncılıkta, kimi zaman ekran önündesinizdir kimi zaman arkadan ekrana destek verirsiniz. Önemli olan işinizi iyi yapmanızdır. Ben işimi, yaklaşık 30 yıldır bünyesinde olmaktan onur duyduğum #TRT 'den aldığım kültüre uygun, en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum, aynı şekilde de devam edeceğim.. Hakkınızı helal edin, benim varsa can-ı gönülden helal olsun... Şimdilik #dunbugun e #veda edip biraz dinlenme zamanı... Allah'a emanet olun, Kendinize çok iyi bakın, Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.



