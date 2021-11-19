Eskişehir'de 50 gramı 10 TL'ye satılıyor! Her derde deva: Günlük ağızdan giren...

ESKİŞEHİR'de çeşitli hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, son dönemde popüler olan ve faydaları saymakla bitmeyen 'mercanköşk' isimli bitkiye yöneldi.

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Bilimsel adı Origanum majorana olan mercanköşk, bitki çayı olarak kullanılmasının yanı sıra balık, et yemeklerinde baharat olarak da kullanılıyor. Türkiye ve Orta Doğu kökenli olan mercanköşk, oldukça şifalı olmasıyla biliniyor. Bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtileri gibi solunum problemlerini hafiflettiği düşünüldüğü için Eskişehir’de bazı vatandaşlar, mercanköşküne olan ilgiyi arttırdı. 50 gramı 10 TL’den satılan mercanköşk fiyatıyla da dikkat çekiyor.



Eskişehir’de aktar işiyle uğraşan Koray Özkılıç, mercanköşkün faydalarından bahsetti. Son dönemde taleplerin iyi olduğunu söyleyen Özkılıç, “Mercanköşk, en kuvvetli antioksidan özelliğine sahiptir. Ciğerleri temizleyen ve vücuttaki mikrobu kıran yegâne bir bitkidir. Çay gibi demlenip içilebilir. Mercanköşkünü düzenli olarak iki günde bir çay bardağı kadar içilmesi gerekir. Ağızda gargara yapılabilir ve günlük ağızdan giren mikrobu kırar. Mercanköşk özellikle son dönemlerde yıldızı parlayan bir üründür. Yurt dışında tüketimi yaygın olan mercanköşkü bizde daha yeni popüler olmaya başladı. Biz müşterilerimize öneriyoruz ve herkes çok memnun kalıyor. Fiyat konusuna gelecek olursak, 50 gramını 10 TL’den satıyoruz. Her gün en az bir müşterimiz mercanköşkünü alıyor” diye konuştu.

