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Japonya'dan getirildi değeri 2 bin TL! Afyonkarahisar'da kümese girince şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japonya'dan getirildi değeri 2 bin TL! Afyonkarahisar'da kümese girince şok oldu

AFYONKARAHİSAR'da bir öğretmenin hobi olarak yetiştirdiği 2 bin lira değerindeki Japonya'dan getirilmiş süs tavuklarından türemiş ilk göz ağrısı olan horozu çalındı. Öğretmen, çalınan horozunu bulmak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Olay, Kurtuluş Mahallesi Sazan Sokakta meydana geldi. Hobi için horoz yetiştiren Tolgahan Karataş, sabah kümese girdiğinde Japonya'dan getirilmiş süs tavuklarından türemiş ilk göz ağrısı olan 2 bin lira değerindeki horozunun çalındığını fark etti. Çalınan Yakohoma isimli horozunu bulmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karataş yardım istedi.

Durumu çevresindeki arkadaşlarına da bildiren öğretmen Karataş, horozunun bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor. Hırsızın kümeste bulunan diğer horozlara dokunmayıp, 2 bin lira değerindeki horozu çalması ise akıllarda soru işareti bıraktı.


"Biri tarafından alındığını düşünüyorum"
Tolgahan Karataş, "Maddi olarak değerli bir horoz ama bizim için manevi olarak daha değerli bir horozdu o yüzden maneviyatı büyük. 17 Kasım'da Kurtuluş Mahallesi Yener Sokakta kayboldu. Maddi olarak 2 bin lira değerindeydi. Türkiye piyasası bu şekilde. 17 Kasım'da kapalı bahçemin içerisinde horozum kayboldu. Dışarıdan köpek yada şu bu girebilecek şekilde değil. Biri tarafından alındığını düşünüyorum. Kurtuluş Mahallesi Yener Sokak civarında horozumu gören duyan bilen varsa yardımcı olursa sevinirim" dedi.

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