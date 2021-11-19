BIST 1.740
DOLAR 11,14
EURO 12,59
ALTIN 666,46
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'de yaşayan İngilizlerin en pahalı bulduğu şey

Türkiye'de yaşayan İngilizlerin en pahalı bulduğu şey

Türkiye'de yaşayan İngilizlerle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Otomobil fiyatlarının yüksek bulunduğu ve trafikten dolayı otomobil alınmaması tavsiyesi yaptılar.

Abone ol

İngiliz basını, Türkiye'de de şubeleri olan bir İngiliz bankanın yaptığı araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Ankette, Türkiye'de yaşayan "yabancı çalışanların" yorumları öne çıktı.

İngiltere’nin köklü tabloidlerinden Daily Express, HSBC Expat Explorer isimli anket çalışmasını okurlarına duyurdu.

Türkiye’de yaklaşık 34.000 İngiliz vatandaşının yaşadığına dikkat çeken gazete, birçok İngilizin Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşadığını fakat ülkede çalışanların ise genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentleri tercih ettiğini aktardı.

Hem pahalı hem karmaşık

Anket çalışmasında ise Türkiye’de yaşayan İngilizlerin yorumları  öne çıktı. Türkiye’de ılıman ve güneşli hava, doğa ve yaşamın ucuz olması övülürken, tek bir konuda ise uyarıda bulunuldu.

Türkiye’de çalışan İngilizler, Türkiye’de yaşayanların ya da yaşama planı yapanları uyararak otomobil satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ankete katılanlar, “Türkiye’de otomobil fiyatları çok pahalı. Özellikle İstanbul’da yaşıyorsanız otomobil almayın. Çok pahalı, çok karmaşık ve şehri toplu taşıma ya da taksiyle gezmek çok daha kolay” açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de en çok antibiyotik içen iller! Çocuklarda azaldı yetişkinlerde arttı
Türkiye'de en çok antibiyotik içen iller! Çocuklarda azaldı yetişkinlerde arttı
Afyankarahisar'da bu dükkanda ihtiyaç sahibi öğrencilere gözleme ücretsiz
Afyankarahisar'da bu dükkanda ihtiyaç sahibi öğrencilere gözleme ücretsiz
Japon otomotiv devi Honda çip krizini aştı
Japon otomotiv devi Honda çip krizini aştı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 50+1 diye bir gündemimiz yok
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 50+1 diye bir gündemimiz yok
Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı
Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı
Elektrik ve doğal gaz faturasının ne kadarı vergiye gidiyor? Türkiye'nin listedeki yeri
Elektrik ve doğal gaz faturasının ne kadarı vergiye gidiyor? Türkiye'nin listedeki yeri
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu
Yoldan çıktı, takla atarak tarlaya uçtu
İki kardeş 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedi! Aramalarda cansız bedenleri bulundu
İki kardeş 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedi! Aramalarda cansız bedenleri bulundu
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'ölüm ve intihar girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'ölüm ve intihar girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama