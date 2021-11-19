İngiltere Hamas'ı terör örgütü olarak ilan edecek

İngiltere'de Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasına dair bir adım atıldı.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel Filistinli militan örgüt Hamas’ın terör örgütü olarak tanımlanması için adım atacak.

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İngiliz gazetesi The Guardian’da ve The Times’ta yer alan haberlere göre Hamas'ı terör örgütü ilan etmek için harekete geçildi. Guardian’daki haberde Hamas’ın bayrağını açmanın ya da organizasyona ait toplantıların organize edilmesinin yasaları delmek anlamına geleceği belirtildi.

Öte yandan The Times ise İçişleri Bakanı Priti Patel’in bu kararı Washington’da açıklayacağını ve gelecek hafta parlamentoya getireceğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett haberleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bennett, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Hamas bir terör örgütüdür, özetle böyle” dedi.