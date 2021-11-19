Edirneliler şaşkına döndü! Kask vardı gözlerinden tanıdılar

"Polisimizin Edirne'de bu konulara çok duyarlı olduğundan bahsediyorlar. Bu ziyaretlerde de bazı sorunları dinliyorum ve anında çözüyoruz. Çözüm belki daha hızlı oluyor bu anlamda. Bizim bazı eksikleri görebilmemiz için vatandaşla sürekli görüşmemiz gerekiyor. Esnafla da görüşeceksiniz, kafeterya işletenle de görüşeceksiniz, muhtarlarla görüşeceksiniz, hepsini değerlendirip bir yol çizmeniz gerekiyor. Tek amacımız güvenliği en iyi seviyede sağlayabilmek ve huzur ortamını temin edebilmek. Her zaman bunu yapmaya çalışıyorum.