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Muğla'da eşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Cani koca bakın ne ceza aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da eşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Cani koca bakın ne ceza aldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Tanju Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Muğla Fethiye’de yaşayan 2 çocuk annesi Selvan Acar (25), 8 Aralık 2020’de boşanma aşamasında olduğu eşi Tanju Acar (32) tarafından sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Tanju Acar ise Antalya T Tipi Ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada müşteki ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sanık Tanju Acar son sözünde, "Hiçbir zaman eve kimseyi göndermedim, hatta bir düğüne gidecekti, kendisine telefonumu satıp elbiseler aldım, olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi. Bu arada, adliye binası önünde Fethiye Kadın Platformu ve siyasi parti kadın temsilcileri, kadın cinayetlerini protesto etti. Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, gazetecilere, kızının kanının yerde kalmadığını söyledi. Gözyaşları içerisinde konuşan Cemile Kaya, “Kızımın acısıyla bir yıldır gözyaşı döküyorum. Anneler ağlamasın. Benim çocuğum ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı. Çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın şu başımdaki eşarbını takıyorum. Torunlarımı da bana göstermiyorlar. Torunlarımı görmek istiyorum. Onları görsem belki içim rahatlar. Güya kızımı ben öldürmüşüm de babalarını katil tutmuşum. Abuk subuk yalan atıyorlar" diye konuştu.


"Yüreğimiz biraz soğudu"
Müşteki avukatı Okşan Palabıyıkoğlu ise, “Bu celsede karar verildi, Tanju Acar’ın eşi Selvan Acar’ı tasarlayarak öldürdüğü bu nedenle müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Ağır tahrik indiriminden de yararlanmadı. Ancak mahkeme bizi haklı buldu. Ağır tahrik indirimine hükmetmedi, bu yüzden yüreğimiz biraz soğudu” dedi.

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