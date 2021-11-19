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Japon otomotiv devi Honda çip krizini aştı

Japon otomotiv devi Honda çip krizini aştı

Otomotiv sektöründe üretimi durma noktasına getiren çip tedarik sorununa Japon otomotiv devi Honda çare buldu. Honda 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.

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Küresel çip krizi nedeniyle Japonya’daki 3 fabrikasında üretimi sekteye uğrayan Honda, krizi aştı.

Japon otomotiv devinden yapılan açıklamada, Saitama eyaletindeki 2 ve Mie eyaletindeki 1 fabrikada üretim faaliyetlerinin aralık ayı başı itibariyle normale döneceği belirtildi.

Toyota da normal üretime başlıyor

Bir diğer otomobil üreticisi Toyota da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Japonya’daki tüm fabrikalarının 7 aylık aradan sonra ilk kez aralık ayında normal faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Küresel çip krizi

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanmış, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalar meydana gelmişti. Otomotiv üreticileri de çip krizi nedeniyle üretimlerini azaltmış ya da kısmen askıya almıştı.

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