Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritasıyla pozu Yunan'ı çıldırttı

Türk Dünyası buluşmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile haritayla poz vermesi Yunanistan'ı rahatsız etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. Görüşmeye damga vuran poz, Rusya'nın ardından Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan basını harita ile verilen pozu "kışkırtıcı" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İlk tepki Rusya'dan gelmişti

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

Yunan basını 'kışkırtıcı' dedi

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmişti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.