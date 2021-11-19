Sağlık Bakanlığı: Yılda 7 milyon kişiye kanser taraması yapılıyor

Sağlık Bakanlığı'nca kanseri erken teşhis etmek için kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezilerinde (KETEM) yılda ortalama 7 milyon kişinin meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal (kalın bağırsak) kanser türlerine karşı ücretsiz tarandığı açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, taramalarla herhangi bir organın kanserinin henüz şikayete neden olmadan ve belirti vermeden ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Taramalar; KETEM, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve mobil kanser tarama araçları da dahil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor. Kırsalda yaşayanlar ve dezavantajlı gruplara mobil tarama araçları ile tarama hizmeti veriliyor.

10 gün içinde sonuç veriyor

Taramalar sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunanlar, 81 ilde belirlenmiş tarama sonrası teşhis merkezlerine yönlendirilerek, ileri tetkiklerinin yapılması sağlanıyor. 2004 yılında 11 KETEM ile başlanan tarama çalışmalarına, 42’si mobil kanser tarama aracı olmak üzere toplam 331 kanser tarama merkezi ile devam ediliyor. Merkezlerde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara yılda 1 kez klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması yapılıyor. Tarama kapsamında çekilen mamografiler merkezi raporlama sistemi ile değerlendiriliyor ve en geç 10 gün içinde sonuç veriyor. 30 ile 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi ile serviks kanseri taraması yapılıyor. 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile birlikte kolorektal kanser taraması yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor. Pandemi sürecinde de Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber doğrultusunda gerekli önlemleri alarak kanser taramalarına devam ediyor.