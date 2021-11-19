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Ferah Zeydan son hali nasıl kaç kilo verdi eski ve yeni hali

Ferah Zeydan son hali nasıl kaç kilo verdi eski ve yeni hali

Müzik yarışması ile tanınan ve kısa sürede farklı sesi ve tarzıyla beğenilen Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sinan Akçıl'ın elinden tutup müzik piyasasına kazandırdığı Ferah Zeydan aslen Mersinli ve 25 yaşında. Ferah Zeydan 60 kilo verdi son hali şaşırttı.

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Ferah Zeydan kimdir, aslen nereli ve eski hali nasıldı kaç kiloydı soruları merak konusu oldu. Sinan Akçıl'ın elinden tutup müzik piyasasına kazandırdığı Ferah Zeydan aslen Mersinli ve 25 yaşında. Ferah Zeydan 60 kilo verdi son hali şaşırttı.

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye’de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi.Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

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