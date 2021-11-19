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Çin'den tren seferlerinde bir ilk! Sırada Almanya ve Polonya var

Çin'den tren seferlerinde bir ilk! Sırada Almanya ve Polonya var

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinden Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi, Rusya'ya doğru yola çıktı.

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Guicou Ticaret Dairesinden yapılan açıklamaya göre müzik enstrümanları, elektronik aletler ve seramik malzemeler taşıyan trenin 3 Aralık'ta başkent Moskova'nın yakınındaki Vorsino kentine ulaşması bekleniyor.

Herhangi bir aktarmanın yapılmayacağı seferde, tren İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli sınır kapısından Rusya'ya geçecek.

Çin'in göreli daha az gelişmiş bölgelerinden biri olan Guicou'dan yüklenen mallar, daha önce Çongçing, Çıngdu ve Şian kentlerinden kalkan trenlerle Avrupa ve Orta Asya ülkelerine taşınıyordu.

Taşıma süresini 15 gün kısaltacak

Yeni tren rotası, 53 gün süren deniz yolu aktarmalı taşıma rotasına göre taşıma süresini 15 gün kısaltacak.

Sırada Polonya ve Almanya var

Rusya'nın ardından Polonya ve Almanya gibi diğer Avrupa destinasyonlarına da aktarmasız tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

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