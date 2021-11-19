Ay tutulması başak burcuna etkileri neler 2021 güzel haberler geliyor

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova koç burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının koç burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının koç burcuna etkileri ne oldu, koç burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın koç burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının başak burcuna etkileri: Başak ve yükselen Başaklar, ortak parasal işleriniz, halledilmesi gereken konular ve bu alandaki atak, cesur yönlerinizle haftanızı başlatıyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde ödenmesi gereken faturalar, banka işleri, gözden kaçırdığınız detayları halledecek ve yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bu hafta iletişimle ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla coşkulu bir iyimserlik hissedebilirsiniz. Güzel işler karşınıza gelecek ama bu işleri kaçırmamak anlamında hafta sonuna doğru tutamayacağınız sözler altına girmeyin. Olayları biraz abartıyor olacaksınız, pireyi deve yapmamaya özen gösterin.

Bu hafta düşüncelerinize, girişimlerinize dikkat edin. Uzak ve yakın çevreniz arasındaki gerilimler sizi de ikiye bölebilir. Sosyal medyayı kullanıyorsanız, konuşmalarınızda gerginliklere ve kavgalara açık olabilirsiniz, Çarşamba günü buna dikkat etmeniz gerekiyor.

Cuma günkü parçalı Ay tutulması seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak olan her türlü iş, hukuki girişimler ve ticari faaliyetlere çok bağlantılı olacak. Bu 6 ay boyunca bu alanlarda kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Hatta siz bu olaylarla uğraşmak istemeseniz bile hayat sizin karşınıza bu konuları getirecek ve bu konularla ilerlediğinizi fark edeceksiniz.

Diğer taraftan aşk hayatınız, eğitime dayalı işlerinizde çocuğunuzla olan bağlantılarınızda da güzel adımlarla ilerleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek, bir eğitiminizi tamamlamak istiyor olabilirsiniz. İşte bu tutulma hem eğitim hem de seyahatle ilgili alanlarda önünüzde güzel kapılar aralayabilir. Tanımadığınız, tutkularıyla sizi yoracak bir kadınla iş yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta hem sağlığınızda hem işlerinizde güzel sonuçlarınız var ama düşüncelerinize ve girişimlerinize ekstra dikkat edin.