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Çin'in Ciangsu eyaleti 2025'te yılda 500 bin elektrikli araç üretmeyi hedefliyor

Çin'in Ciangsu eyaleti 2025'te yılda 500 bin elektrikli araç üretmeyi hedefliyor

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinin, 2025 yılına kadar yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

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Ciangsu Sanayi ve Enformasyon Dairesi, yaptığı açıklamada, elektrikli araç satışlarının toplam satışların 2025'te yüzde 20'sini, 2035'te ise yarısını aşmasını amaçladıklarını belirtti.

Açıklamada, eyalette 2025'te yılda 500 bin elektrikli araç üretecek kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Otomotiv sanayinin önemli merkezlerinden biri konumundaki eyalet, 2020'de 96 bin elektrikli araç üreterek Çin'deki toplam arzın yüzde 7'sini karşılamıştı.

Ciangsu'da 2020 sonunda yollardaki elektrikli araç sayısı 274 bine ulaşmıştı. Eyalet özellikle kent içi toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüs üretimiyle öne çıkıyor.

Çin, son 6 yıldır dünyada en fazla elektrikli araç üretilen ve satılan ülke konumunda bulunuyor.

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