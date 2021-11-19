Parçalı ay tutulması koç burcuna etkileri neler 2021 parasal konulara dikkat

Son yüzyılın en uzun tam ay tutulması dün gece gerçekleşti. 3 Saat 28 dakika süren ay tutulması Türkiye'den izlenmedi. Peki ay tutulmasının burçlara etkisi ne oldu. Hande Kazanova koç burcunun ay tutulmasından nasıl etkileneceğini yazdı. İşte ay tutulmasının koç burcuna etkileri

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Dünya 18 Kasım'ı 19 Kasım cuma gününe bağlayan gece son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık oldu. Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü. Peki ay tutulmasının koç burcuna etkileri ne oldu, koç burçları ay tutulmasından nasıl etkilenecek? İşte Hanze Kazanova'nın koç burcu yorumu

Parçalı ay tutulması nedir: NASA, 19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasının süre itibarıyla son yüzyıl tarihine geçeceğini açıkladı. Bu yıl ikinci kez meydana gelecek olan Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşiyor.

Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının koç burcuna etkileri: Koç ve yükselen Koçlar, haftaya hareketli ve enerjiniz yüksek bir şekilde başlıyorsunuz. Bu hafta sizin için önemli. Kendi istek ve beklentilerinizi devreye koyacaksınız ve kendi kafanıza göre hareket etmek isteyeceksiniz. Maddi konular çok önemli olacak. En fazla sıkışmaları bu alanda yaşayacaksınız.

Cuma günü gerçekleşen parçalı Ay tutulmasını para alanlarınızda yaşayacaksınız. Para ile ilgili bir mevzu gündeme gelebilir, parasal konularda neler yapıp neler yapamayacağınızı fark edebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa bu tutulmayla beraber bu konuların hareketlendiğini göreceksiniz. Eğer işinizle ilgili konularda doğru adımlar attıysanız, doğru ilişkiler kurduysanız patronlarınız ve üstlerinizle olan bağlantılarınızı kuvvetlendirdiyseniz bu 19 Kasım’daki Ay tutulması size güzel sonuçları getirecek ve bazı noktalarda kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Çarşamba günü yatırımlarınız konusunda, parasal konularda dengeyi tutturmaya özen gösterin. Sevdiğiniz insanla para konuları yüzünden tartışmalara girmeyin, risk almayın, tehlikelerden uzak durun. Tehlikeler daha çok parasal konulardan gelebilir. Bu ara arkadaşlarınızdan çok güzel teklifler alabilirsiniz, hayatınızda önemli açılımların oluştuğunu hissediyor olabilirsiniz. Geç kaldığınız noktalardan çok hızlı bir giriş yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu hafta hem Pazartesi hem Cumartesi günleri bu konulara dikkat edin ve beraber iş yaptığınız kişilerle olan bağlantılarınızı sağlam bir noktaya oturtun.

Bu hafta ilişkiler bazında çok büyük olaylar beklemeyin. Daha çok ticari faaliyetler, iletişim ve parasal konularla daha fazla ilgili olacaksınız.