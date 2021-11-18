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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye göçmenler konusunda teşekkür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye göçmenler konusunda teşekkür

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmenler konusunda Türkiye'ye teşekkür etmek için Ankara'ya geldiğini belirterek, "Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara'ya geliyorum" dedi.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, hükumet temsilcileriyle yapacağı bir dizi görüşme için Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Göçmenlerin Belarus rejimi tarafından bir araç haline getirilmesine son verilmesi için kilit nitelik taşıyan partner ülkelere yönelik bir dizi ziyaretin dördüncü durağı olan bu ziyaret göç ve güvenlik konusundaki genel iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Komisyonunun göç ve güvenlik politikalarının koordinasyonundan sorumlu başkan yardımcısı Margaritis Schinas ziyareti öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Göç yönetimi ortak sorumluluk sergilenmesini gerektiren bir alandır. Aynı zamanda hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için ortak bir önceliktir. Göç alanındaki genel işbirliğimiz çerçevesinde çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Şimdi devlet destekli insan kaçakçılığı dahil hibrit tehditleri de ele almamızın zamanıdır. Bugün çaresiz göçmenlerin kaçakçılık şebekeleri tarafından istismar edilmesine 'dur' demek için son dönemde almış oldukları tedbirler dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara'ya geliyorum."

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