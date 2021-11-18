18 günlük eşini başından silahla vuran cani için hapis istemi

Ankara'da 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vuran Müslüm Aktaş için hapis cezası istendi. Müslüm Aktaş'ın, silahla ağır yaraladığı eşi için, "İntihar etti" dediği öğrenildi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde intihara kalkıştığını ileri sürdüğü 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı (22) tabancayla başından vurup ağır yaraladığı iddiasıyla, hakkında dava açılan polis memuru Müslüm Aktaş (27) için savcı, 34 yıl hapis cezası istedi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de evinde tabancayla başından vurularak yaralanmış halde bulundu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Aktaş, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Vurduktan sonra "intihar etti" demiş

Duruşmada, vurulduktan sonra Sevginur Aktaş'a ilk müdahaleyi yapan komşusu M.A. tanık olarak dinlendi. Olay gecesi komşusunun silah sesi geldiğini söylemesi üzerine bazı apartman sakinleriyle Müslüm Aktaş'ın dairesinin kapısını çaldığını belirten M.A., kapıyı açan Aktaş'ın telaşla eşinin intihar ettiğini söylediğini aktardı. Çalıştığı kurumun ilk yardım sorumlusu olduğunu, bu nedenle içeri girerek yatak odasında yaralı olarak bulduğu Sevginur Aktaş'a müdahale ettiğini anlatan M.A., "Başının arkasından kan geliyordu. Nefesini kesmemesi için ağzındaki kanı aldım. Nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. Bir süre sonra gelen ambulansa kendisini taşıdık" dedi. Tanık M.A., olayın nasıl geliştiğine dair bilgisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, adli emanetten gönderilmesi gereken delilerin dava dosyasına kazandırılması halinde esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirtti.

Savcı mütalaasını sundu

Savcının ara celsede dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sunduğu öğrenildi. Buna göre savcı, sanık Müslüm Aktaş'ın, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kasten yaralamadan' ise 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, toplam 34 yıla kadar hapis cezası istediği sanık Aktaş'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müslüm Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Ayrıca mahkeme, daha önce istenmesine rağmen dosya delillerini mahkemeye göndermeyen adli emanet sorumluları hakkında 'görevi kötüye kullanmaktan' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.