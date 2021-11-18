Beşiktaş'ta tarihi hesaplaşma: Hesap sormaya geliyoruz

BEŞİKTAŞ'ın eski başkanlarından Fikret Orman, aralık ayında yapılacak olan divan kurulu toplantısına katılma kararı aldı. Fikret Orman yönetimindeki isimlerden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Hesap sormaya geliyoruz" dedi.

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BEŞİKTAŞ'ta aralık ayında yapılacak olan yılın son divan kurulu toplantısı tarihi bir hesaplaşmaya sahne olacak. Beşiktaş başkanlığını bıraktığından bu yana camiadan uzaklaşan Fikret Orman, yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Orman'ın kulübün yapacağı yılın son divan kuruluna katılacağı belirtildi.

Fikret Orman ile birlikte yönetimde yer alan eski yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağ olsunlar bir çok kişi arıyor. 2 soru var. Birinci, divana katılacak mısınız? İkinci mali genel kurula katılacak mısınız? Kendi adıma ve Fikret Başkan adına cevap veriyorum. Evet, bizim sözümüzden döndüğümüz görülmemiştir. Görüşmek üzere" dedi.

"Hesap sormaya geliyoruz"

Mahmutyazıcıoğlu ardından ikinci bir paylaşım daha yaparak hesap sormaya geldiklerini de söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, yaptığı paylaşımda, "Bir şey daha söylemek istiyorum, lütfen hesabın altını çizelim artık. Beşiktaş'ı bu algı operasyonlarından, kısır döngülerden çıkartalım. Biz hesap sormaya geliyoruz. Bizden hesap sormak isteyen, böyle bir taahhüdü olan varsa onları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.