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Meral Akşener'in kürsüye çiftçi diye çıkardığı kişinin polislikten ihraç edildiği öne sürüldü

Meral Akşener'in kürsüye çiftçi diye çıkardığı kişinin polislikten ihraç edildiği öne sürüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz'ın resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı ayrıca 1995 yılında Ankara'da bir araç içerisinde uygunsuz yakaladığı çiftten haraç ve devamında sarkıntılık yapma gerekçesiyle polislikten ihraç edildiği öne sürüldü.

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İYİ Partinin grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener, "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek Mustafa Boyraz isimli bir vatandaşı kürsüye çıkardı.

Bir süre boyunca tarım politikaları hakkında kürsüde eleştirel konuşma yapan Boyraz'ın tanıtıldığı gibi bir çiftçilik kaydının olmadığı iddia edildi.

Boyraz'ın ayrıca 1995 yılında Ankara'da bir araç içerisinde uygunsuz yakaladığı çiftten haraç ve devamında sarkıntılık yapma gerekçesiyle polislikten ihraç edildiği öne sürüldü.

İlk kez yaşanmıyor

İYİ Parti, benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor.

- Akşener'in geçtiğimiz haziran ayında Adana'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, "Para etmiyor" denilerek yere dökülen soğanlar Akşener ve kameralar ayrılınca geri toplanmıştı.

- Yine haziran ayında Hatay'da yaşanan bir başka olayda esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genç esnaf gibi çıkartılıp olumsuz açıklamalar yaptırılmıştı.

- İYİ Parti Antalya İl Başkanlığının sosyal medya hesabından, "Çiftçilerimiz ayakkabı alacak kazancı elde edemiyor" notuyla paylaşılan fotoğrafta resmine yer verilen ve elinde delik ayakkabı tutan kişinin de bir serası, bir arabası ve bir traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

- Geçtiğimiz ay da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçı' açıklamasının ardından partisinin grup toplantısında kürsüye 'pideci' diyerek İbrahim Çetinkaya'yı çıkarmıştı. Çetinkaya'nın CHP Gölbaşı belediye meclis üyesi adayı olduğu öğrenilmişti.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduğu esnada hükumeti eleştiren ve çiftçi olduğunu söyleyen Göktuğ Senemoğlu'nun İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu belirlenmişti.

(YENİ ŞAFAK)

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