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Ümit Özdağ 'gerçekçi olalım' dedi erken seçim açıklaması dikkat çekti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümit Özdağ 'gerçekçi olalım' dedi erken seçim açıklaması dikkat çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de henüz bir seçim atmosferinin olmadığını söyledi.

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Özdağ, Edirne'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, bu kentin Trakya'da tarımın öncü gücü olduğunu söyledi.

Zafer Partisinin yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu ve 44 ilde yarın itibarıyla teşkilat atamalarının tamamlanacağını ifade eden Özdağ, "Şu anda 20'ye yakın ilde kuruluşlar bitmiş durumda. Temel meselemiz Türkiye'deki bütün il ve ilçelerde partimizin örgütlenmesini gerçekleştirmektir. Türkiye'de henüz bir seçim atmosferi yok, gerçekçi olalım. Kendi gündemimizi takip ediyoruz." diye konuştu.

Millet ve Cumhur ittifaklarının Türkiye'yi yıprattığını ileri süren Özdağ, partisinin sorunlara çözüm öneren politikalar üreteceğini kaydetti.

Sığınmacıların gönderilmesi için imza kampanyası

Türkiye'nin sığınmacı sorunuyla karşı karşıya kaldığını savunan Özdağ, sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Toplanan imzaları TBMM'ye teslim edeceklerini söyleyen Özdağ, "10 milyon imzayı Suriyelilerin ve diğerlerinin Türkiye'de kalması için çaba gösteren Avrupa Birliği üyelerinin büyükelçiliklerine de yollayacağız. Birleşmiş Milletlere de ileteceğiz. Herkes bilsin ki Türk halkı, 'Artık yeter, herkes kendi vatanına dönsün.' diyor. Zafer Partisi olarak Anadolu Kalesi Projesi'yle sığınmacıların ülkelerine dönmelerini Türk halkının vereceği destekle sağlayacağız." diye konuştu.

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