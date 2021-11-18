Katarlı aile yeni doğan oğluna 'Erdoğan' adını verdi Erdoğan'ın duruşuna hayranım
Katarlı Said Al Talib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığından dolayı, dünyaya gelen oğluna "Erdoğan" ismini koydu.
AA'ya konuşan Al Talib, oğluna Erdoğan adını vermesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar devletiyle iyi ilişkilerini ve iki dost ülkeyi bir araya getiren güçlü kardeşlik ilişkilerini gösterdi. Türk Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ve Arap ile İslami konulardaki duruşuna hayran olduğunu belirten Al Talib, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider. Oğlum olursa adını Erdoğan koyacağım diye kendime söz vermiştim ve Allah bana bunu nasip etti." şeklinde konuştu.
Oğlu Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Al Talib, oğlunun ismini açıklamasından sonra arkadaşlarının ve akrabalarının şaşırdığını ve kendisini memnuniyetle tebrik ettiğini aktardı.
Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti." yorumunda bulundu.
Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti." yorumunda bulundu.