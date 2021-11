Çocuklara sıcacık 'Norveç Tatili' öyküsü büyüklere 'Amalia'nın Peşinde' ile gerilim kitabı

The Çocuk yayınlarından çıkan yeni çıkan "Norveç Tatili" kitabıyla mindfullness anlayışıyla yazılmış sıcacık öykülerle hem çocuklara hem büyüklere hitap ederken, The Roman "Amelia’nın Peşinde" kitabıyla yetişkinler gerilim dolu bir maceraya sürüklenecek.

“Bazen şelaleye doğru sürüklenmeden akıntının ne kadar hızlı olduğunu anlayamazsın.”

Kariyer sahibi bir avukat olan Kate Baron, kızıyla birlikte yaşamaktadır. Kate kariyerinin en önemli toplantısının tam ortasındayken kızının okuduğu Grace Hall Lisesi’nden bir telefon alır. Amelia okuldan uzaklaştırılmıştır ve Kate’in okula gelip kızını alması gerekmektedir. Kate, kızını almak için okula vardığında aldığı kahredici haberle yıkılır: Amelia ölmüştür.

İntihal yapmakla suçlanan üstün başarılı öğrenci, okulun çatısından atlayarak intihar etmiştir. En azından Kate’e anlatılan hikâye budur. Ta ki aldığı isimsiz bir mesaja kadar: Amelia atlamadı.

Şimdi Kate, sonu nereye varırsa varsın gerçeği arayacaktır. Amelia’nın bıraktığı izlerin peşinden gidip sırları bir bir gün yüzüne çıkaracak ve kızının ölümünün ardında yatan gerçeği aydınlatacaktır.

“Çok katmanlı bir adli gerilim… Kusursuz ve öngörülemeyen bir sona varıyor.”

Kirkus Reviews

“Müthiş bir roman okudum. Kimberly McCreight’tan Amelia’nın Peşinde. Çok. İyi. Yazılmış. Kayıp Kız’ı sevdiyseniz, buna da bayılacaksınız.”

Jodi Picoult

Yazar Hakkında:

New York Times’ın çok satanlar listesindeki yazarlardan Kimberly McCreight, Where They Found Her, İyi Günde Kötü Günde (The Kitap Yayınları, 2021) ve bir genç erişkin üçlemesi olan The Outliers’ı yazdı. Yirmiden fazla dile çevrilen kitapları Edgar, Anthony ve Alex ödüllerine aday gösterildi.

Yazıları Antietam Review, Oxford Dergisi, Babble, New York Times’ın Motherlode blogu, The Times (Londra) ve New York online dergisi gibi yerlerde yayımlandı. Vassar College’a gitti ve Pennsylvania Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Eşi ve iki kızıyla Park Slope, Brooklyn’de yaşıyor.

Norveç Tatili

“Norveç Tatili” kitabı çocuklarının kendi duygularını tanımaları ve duygusal okur yazarlıklarını geliştirmeleri için sayısız yönteme katkıda bulunmak üzere Mindfulness temelli bir yaklaşımla yazıldı. İç dünyamıza dönmek ve Norveç’i tanımak için yazılmış sıcak bir çocuk öyküsü.

Evren, kedisi Vino’yu, sıcacık yatağını ve çikolata yemeyi çok seven bir çocuktur. Ailesi Evren’in halasını ziyaret etmek için bir kış tatili planladığında, Evren bilmediği soğuk bir ülkeye gideceği için kaygılanır. Bu kaygıların heyecana dönüşmesi ise uzun sürmez.

Ailesinin de yardımıyla korkularıyla yüzleşen ve farklı bir kültürü deneyimleme fırsatı bulan Evren’e, Norveç’te doğa şarkıları ile minik kar taneleri eşlik eder. Norveç Tatili, raflarda yerini alarak minik okurlarıyla buluştu.

“Ebeveynler, öğretmenler ve bu kitabı okumak isteyen kitapseverler, her şeyin hem çok daha kolay hem de çok daha zor olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Karmaşık bir dünyada, hepimiz yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bu yolculukta iç dünyamız çok önemli bir rehber. İç dünyamızı anlamanın en önemli yolu da duygusal okur yazarlığımızın gelişmesi.

Norveç Tatili kitabı çocuklarının kendi duygularını tanımaları ve duygusal okur yazarlıklarını geliştirmeleri için sayısız yönteme katkıda bulunmak üzere Mindfulness temelli bir yaklaşımla yazıldı. Norveç Tatili, iç dünyamıza dönmek ve Norveç’i tanımak için yazılmış sıcak bir çocuk öyküsü. Çocuklar kadar yetişkinlere de iyi gelmesi dileğiyle” - Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül

Yazar Hakkında:

Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Uygulamalı Psikoloji ve Klinik Psikoloji alanlarında yüksek lisans dereceleri vardır. Uzun yıllardır yüz yüze ve online olarak danışanlarıyla çalışmaktadır. Aynı zamanda, yurtiçinde ve yurtdışında seminerler vermeye ve konuşmalar yapmaya devam etmektedir. The School of Life’ın Türkiye eğitmenlerindendir.

Çizer Hakkında:

İllüstratör / yazar Dilara Kavaklıoğlu, Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim, ardından Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. 2018’de ilk kitabı Biri Annemi Durdursun!, 2019’da ikinci kitabı Büyüyünce Ne Olacaksın Mavi? yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında sergilere katıldı.