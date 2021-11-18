BIST 1.737
DOLAR 11,09
EURO 12,59
ALTIN 656,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay! Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay! Eski öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde belediye bağlı hizmet veren Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmen, 17 yaşındaki eski öğrencisi A.O. adlı kıza cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Abone ol

Olay, Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev yapan öğretmenin, eski öğrencisine attığı telefon mesajlarının ailesi tarafından okunması ile ortaya çıktı.

Bandırma Cumhuriyet Savcılığı, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk İstismar Birimi ekipleri, Sevan Sever'i gözaltına aldı.

Sever ifadesinde, 3 yıl önce A.O.'nun alkol alarak bir pazar günü yanına geldiğini, sohbet edip tavla oynadıklarını, uğurlarken sarılıp öpmek istediğini belirterek "A.O. rahatsız olup kenara çekilince üzüldüm, özür diledim. Pişmanlık duygularımı daha sonra telefon ile masaj gönderip özür dileyerek kendisine ilettim. Olay, bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye çıkartılan Sever, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bandırma Belediye Başkanlığı da olay sonrası Sever'in iş akdini sonlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da 10 kez bıçaklayıp öldürdü! Cezayı duyunca hüngür hüngür ağladı
Elazığ'da 10 kez bıçaklayıp öldürdü! Cezayı duyunca hüngür hüngür ağladı
Hulusi Akar: Mağaradaki hainler anladı hamileri de anlayacak
Hulusi Akar: Mağaradaki hainler anladı hamileri de anlayacak
Cem Uzan kimdir kaç yaşında serveti ne kadar? Cem Uzan kaç kardeş?
Cem Uzan kimdir kaç yaşında serveti ne kadar? Cem Uzan kaç kardeş?
Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu
Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu
Van'da 'baban ölmeden gel gör' deyip kızına seslendi: 10 yıldır...
Van'da 'baban ölmeden gel gör' deyip kızına seslendi: 10 yıldır...
Camdaki Kız Sedat gerçek hayatta Cem Uzan mı hikayesi şaşırttı
Camdaki Kız Sedat gerçek hayatta Cem Uzan mı hikayesi şaşırttı
Antalya'da gözyaşlarına boğularak izledi: Ne yapacağımızı bilmiyoruz
Antalya'da gözyaşlarına boğularak izledi: Ne yapacağımızı bilmiyoruz
AK Parti'den Miçotakis'in Türkiye iftiralarına tepki
AK Parti'den Miçotakis'in Türkiye iftiralarına tepki
Küresel helal pazarı 7 trilyon dolara hükmediyor
Küresel helal pazarı 7 trilyon dolara hükmediyor
Alara Koçibey Cem Uzan düğünü ne zaman evlendiler?
Alara Koçibey Cem Uzan düğünü ne zaman evlendiler?