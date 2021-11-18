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Antalya'da gözyaşlarına boğularak izledi: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

Antalya'da gözyaşlarına boğularak izledi: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

ANTALYA'da, Meryem Tüysüz (35) ve oğlu Fevzi Köşger'in (16) yaşadığı baraka, nedeni bilinmeyen yangında kullanılamaz hale geldi. Tüysüz, uzun süre ağladı.

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Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı. Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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