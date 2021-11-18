Konya'da örnek karar! 5 atık şişe getirene ücretsiz verilecek

Konyaspor Kulübü 5 tane plastik ya da cam şişe atığı getiren taraftara ücretsiz maç bileti verecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortak düzenlediği "Yeşil Tribün Projesi'ne'' ilişkin, "Katılım şu anda çok güzel. Sadece 1 gün oldu, bine yakın ambalaj topladık. Konyalı hemşerilerimize ilgileri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, Konyaspor Stadyumu önünde kurulan atık geri dönüşüm kutusu önünde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaspor Kulübüyle ortaklaşa yürütülen "Yeşil Tribün Projesi" ile atıkların geri dönüşüme kazandırılması için farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu hafta sonu oynanacak İttifak Konyaspor-Rizespor maçı öncesi başlattıkları çalışmanın zamanla tüm Türkiye geneline yayılmasının hedeflendiğini ifade eden Şevik, şunları kaydetti:

"Yeşil Tribün Projesi kapsamında burada ambalajlarımızı toplamaya başladık. 5 tane cam ya da plastik şişe getiren futbolseverlere bir makbuz veriyoruz. Bu makbuz karşılığında Pasolig'e giderek biletine yükletebiliyor. Atıklarımızın geri kazanılması, doğal kaynaklarımızın kaybolmaması ve israfın önlenmesi amacıyla bu proje başlatılmış oldu."

Şevik, katılımın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Katılım şu anda çok güzel. Sadece 1 gün oldu, bine yakın ambalaj topladık. Konyalı hemşerilerimize ilgileri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeni yılda geçilmesi planlanan depozitolu kullanım hakkında da bilgi veren Şevik, "Bakanlığımız 2022 ocak ayından itibaren yeni bir depozito uygulamasına başlayacak. İçilebilir ambalajlardan plastik, cam veya metalleri iade noktalarına getirenler depozito miktarı kadar para iadesi alabilecekler. Burada bu uygulamanın aslında küçük bir örneğini başlatmış bulunuyoruz. Futbolseverlerden bize destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.