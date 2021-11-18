Hepsiburada bilgi teknolojisi altyapısını yeniledi

Hepsiburada, sunduğu hizmetlerin kapsamını daha da genişletmek için Google Cloud ile kapsamlı bir iş birliğine imza attığını duyurdu. İş birliği kapsamında Google Cloud, Hepsiburada'nın bilgi teknolojisi altyapısını destekleyerek hizmet kalitesini daha da artıracak.

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Hepsiburada, Google ile süregelen iş birliği kapsamında daha önce GoogleAds ve GooglePay ile ortak projeler hayata geçirerek yenilikçi reklam ve ödeme çözümleri geliştirmişti.

Bugün açıklanan Google Cloud iş birliği, Hepsiburada’nın Google ürün ve hizmetlerini iş planlama süreçlerinde kullanma vizyonunun devamı olarak hayata geçirildiği bildirildi.

Aynı zamanda Hepsiburada'nın ‘Süper Uygulama’ vizyonuyla, yüksek kalitede ve kişiye özel esnek bir müşteri deneyimi sunma becerisini daha da güçlendirecek. İş birliği, ayrıca Hepsiburada operasyonlarının, daha fazla esneklik ve hız ile ölçeklendirilerek büyümesini de sağlayacak.

Hepsiburada, Google Cloud ile uygulamalarının yanı sıra müşterilerinin güvenliğini daha da artırmış olacak. Veri odaklı karar verme platformu Big Query ile Hepsiburada, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha doğru tahmin etmek ve daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için verilerden ve içgörülerden yararlanacak.

Müşteriler için verimlilik artıyor

İş birliği kapsamında, Google Cloud'un analiz ve makine öğrenimi alanındaki uzmanlığı, tahmini teslimat sürelerini belirleyen daha güçlü bir talep tahmin sistemi ile Hepsiburada'yı destekleyecek. Böylece, Hepsiburada’nın tedarik zinciri altyapısı daha da verimli hale gelecek.

Hepsiburada Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Gürkan Coşkuner iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Ticaretin dijitalleşmesine öncülük eden Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından biri olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biriyle iş birliğimizi derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Google Cloud ile iş birliğimiz, paydaşlarımıza değer katmak için yaptığımız yatırımların önemli bir parçası olacak. Hepsiburada olarak, Google Cloud tarafından sağlanan ileri teknoloji ve kapasitenin desteğiyle, müşteri odaklı hizmet yaklaşımımızı ve kullanıcı dostu uygulamalarımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği, Türkiye'de ticaretin dijital dönüşümünü desteklerken, platformumuzda sunulan hizmetlerin kapsamını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda talebin yoğun olduğu dönemlerde bize daha fazla esneklik ve hız da kazandıracak. İş birliği aynı zamanda, müşterilerimize doğru ürünleri doğru zamanda sunmak için veri ve içgörüleri kullanma ve tedarik zincirimizi güçlendirmek için doğru tahminlere odaklanma stratejilerimiz ile de uyumlu. Google ile iş birliğimizi derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Güvenilir bir bulut alt yapı sistemi

Gelişmeleri değerlendiren Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Önder Güler ise şunları ekledi:

“Hepsiburada, Türkiye genelinde 33 milyon üyeye erişmeyi başarıp Türkiye'deki online alışveriş deneyiminde fark yarattı. Hepsiburada, bu yılın temmuz ayında Nasdaq'ta halka arz edilen ilk Türk şirketi olarak dijital dönüşüm planını bir adım daha ileri taşıdı. Hepsiburada’nın, bu yolculukta büyümesine eşlik eden sağlam bir altyapı sağlayıcısı olarak Google Cloud'u seçmesinden dolayı mutluyuz. Google Cloud, perakendeciler için güvenilir bir bulut altyapı sistemidir. Bu güvenin temelinde ise, şirketin öncülüğünü yaptığı, on yıldan fazla süredir bulut uygulamalarını küresel ölçekte yönetme ve güvence altına alma deneyimi sağlayan ‘zero-trust’ mimari anlayışı yatmaktadır. Hepsiburada ile iş birliğimiz kapsamında ihtiyaç duydukları güvenlik, esneklik ve ölçeklenebilirliği sağlıyoruz. İş birliğimizin, Hepsiburada’nın küresel bir e-ticaret platformuna dönüşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”