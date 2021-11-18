İstanbul'da açlık sınırı 3 bin 150 oldu!

BİSAM verilerine göre, ekim ayında açlık sınırı ülke genelinde 2 bin 988 TL'ye çıkarken, bu tutar İstanbul'da 3 bin 150 TL, İzmir'de 3 bin 249 TL'ye ulaştı. Ekimde yoksulluk sınırı ise 10 bin 335 TL oldu.

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Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) 2021 Ekim’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Buna göre, ekim ayında ülke genelinde dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 988 TL oldu. Bu tutar İstanbul’da 3 bin 150 TL olurken, İzmir’de 3 bin 249 TL’ye ulaştı.

Buna göre, ekim ayında ülke genelinde dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 988 TL oldu. Bu tutar İstanbul’da 3 bin 150 TL olurken, İzmir’de 3 bin 249 TL’ye ulaştı.

BİSAM’dan yapılan açıklamada, açlık sınırı 2020 Ekim’de 2 bin 362 TL olduğu anımsatılarak, “Açlık sınırı bir yılda 626 TL artarken aynı dönemde asgari ücretteki artış 502 TL ile sınırlı kaldı” denildi.

2021 Ekim’de yoksulluk sınırı ise 10 bin 335 TL oldu.

18 yılda 6.5 kat arttı

BİSAM’a göre, dört kişilik bir aile 2003 Ekim’de günlük minimum 15.4 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 99.6 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor.

Bu kapsamda, 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırının 6.5 katına çıktığını ifade eden BİSAM, açıklamasında “Aynı dönemde enflasyon ise 5.63 katına yükseldi. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

Günlük en çok harcama et ve süt ürünleri

BİSAM’ın hesaplamasında dikkat çeken bir diğer unsur ise, günlük harcamalarda en çok yer tutar gıdalar oldu.

Ekim 2021'de en yüksek maliyet grubunu günlük 35.41 TL’lik harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.