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Beşiktaş'ta Cyle Larin krizi! Teklifi kabul etmedi

Beşiktaş'ta Cyle Larin krizi! Teklifi kabul etmedi

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in geleceği büyük merak konusu oldu. Siyah Beyazlı yönetim yeni sözleşme teklif ettiği Cyle Larin cephesinden şok bir cevap aldı ve görüşmeler yine tıkanma noktasına geldi.

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Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile yaptığı görüşmelerden bir türlü istediği sonucu elde edemiyor.

Sabah'ın haberine göre; yıllık 1.6 milyon Euro alan Kanadalı forvete 100 bin Euro zamlı sözleşme teklifi resmi olarak iletildi. Ancak Larin cephesinin cevabı değişmedi.

Başlangıçta 2.5 milyon Euro isteyen ve sonrasında 2 milyon 250 bin Euro'ya düşen 26 yaşındaki forvetin menajeri, öneriyi yine geri çevirdi. Pazarlıklar tıkanma noktasına geldi.

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