Yusuf Çağrı Ekici sosyal medyadan intihar mektubu yayınladı Yusuf Çağrı Ekici kimdir?

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Sonrada siyanür içerek intihar etti. Cinayet planını sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Çağrı Ekinci merak konusu oldu. Yusuf Çağrı Ekinci kimdir, hasta mı?

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İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla vuran Yusuf Çağrı Ekici, siyanürle hayatına son verdi. 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici'nin bir gün önce yapacaklarını sosyal medyadan anlattığı ortaya çıktı. Cinayet planını sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Çağrı Ekinci merak konusu oldu. Yusuf Çağrı Ekinci kimdir, hasta mı?

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, odasında siyanür içerek intihar etti.

Ekici'nin cinayetleri ve intiharı planladığı, sosyal medya hesabında bıraktığı intihar mektubuyla ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cesedini buldu. Mektubunda vasiyetine de yer veren Ekici, gümüş yüzüğüyle gömülmek istediğini belirtiyor.