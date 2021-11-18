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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

 Türkiye dev derbiye kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.

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