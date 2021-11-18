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Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık! 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık! 3 şüpheli yakalandı

 KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evlenme vaadiyle T.G.'yi (33) 100 bin lira dolandıran 3 kişi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Tavşanlı ilçesinde T.G.'nin evlenmek istediğini duyan İ.G. plan yaptı. İ.G. ilçede ev kiraladığı H.Ö.’yü gelin adayı olarak T.G ile tanıştırdı. Kız istemek için eve gelen T.G.’ye A.G. de gelin adayı H.Ö.’nün annesi olarak tanıtıldı. T.G.'ye düğün alışverişi için 100 bin TL karşılığında ziynet eşyası aldıran şüpheliler, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Yakalandılar

T.G.’nin şikayeti üzerine Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

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