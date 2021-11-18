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Charlie Hebdo'dan ahlaksız karikatür! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davası başladı

Charlie Hebdo'dan ahlaksız karikatür! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davası başladı

FRANSIZ Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayını nedeniyle, 3'ü yönetici, 1 karikatürist 4 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, sanıkların kimlik ve adres tespitlerinin ardından ifade işleminin yapılmasına karar verdi.

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Daha önce Hz. Muhammed ile ilgili yayınladıkları hakaret içerikli karikatürlerle tepkilerin odağı olan Charlie Hebdo dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapaktan yayınladıkları karikatürle hakaret etti. Derginin kapağında yayınlanan karikatür büyük tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dergi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda da derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı katıldı. Sanıklar derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit katılmadı. Dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından söz alan Avukat Sami Kabadayı, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını bildirdi.

Duruşma, 1 Haziran 2022'ye ertelendi
Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimali karşısında davaya katılma talebinin kabulüne, sanıkların açık kimlik, adres bilgilerinin ve savunmalarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen yurt dışı istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına, sanıkların kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi halinde savunmalarının alınması için işlem yapılmasına karar verdi. Duruşma, 1 Haziran 2022'ye ertelendi.

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