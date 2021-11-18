Abdullah Öcalan'ın yerime geçecek dediği PKK kurucusu terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü

PKK'nın tepe kadrosundaki isimlerden Abdullah Öcalan'ın 'Yerime geçecek isim' olarak tanımladığı PKK'nın altı kurucusundan biri olan terörist Ali Haydar Kaytan öldürüldü.

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

Cesedi gömen teröristler infaz edildi

Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.

Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlendi.

Ali Haydar Kaytan kimdir?

Ali Haydar Kaytan terör örgütü için kritik bir isim. Öcalan'la birlikte, PKK'nın altı kurucusundan biri. PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konsey üyesi. Abdullah Öcalan'dan sonra örgütün iİdeolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası yurtdışına kaçan terörist, bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumluydu.

Ali Haydar Kaytan, 1994 yılında Almanya'da hakim karşısına da çıktı. Ancak adam öldürme, adam kaçırma ve terör örgütüne üye olma suçlarından yargılanıp 7 yıl ceza almasına rağmen, serbest bırakıldı. Ardından da Lübnan'a kaçtı.

Kaytan Lübnan'da Öcalan'la birlikte, teröristlerin eğitiminde yer aldı.