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Abdullah Öcalan 'yerime geçecek' demişti MİT ve TSK öldürdü! PKK, gömenleri infaz etti

Abdullah Öcalan 'yerime geçecek' demişti MİT ve TSK öldürdü! PKK, gömenleri infaz etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda öldürülen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. PKK, bu ölümü gizlemek için, Katan'ın cesedini gömen PKK'lıları da infaz etti.

Abdullah Öcalan 'yerime geçecek' demişti MİT ve TSK öldürdü! PKK, gömenleri infaz etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

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Abdullah Öcalan 'yerime geçecek' demişti MİT ve TSK öldürdü! PKK, gömenleri infaz etti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

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Abdullah Öcalan 'yerime geçecek' demişti MİT ve TSK öldürdü! PKK, gömenleri infaz etti

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

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Abdullah Öcalan 'yerime geçecek' demişti MİT ve TSK öldürdü! PKK, gömenleri infaz etti

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi.

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